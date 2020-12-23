В основном люди стараются платить налоги за имущество вовремя. А вы?

В среднем россияне платят до 5000 рублей в год имущественных налогов. Причем 60 % опрошенных эта сумма беспокоит, но копят на налоги в течение года только 25 %.

Такие данные приводит сервис «Мои налоги» по результатам опроса более 1 000 пользователей.

Исследование показало, что 42,2 % опрошенных были проблемы из-за долгов: им насчитывали пени, дело передали приставам. Поэтому большинство платит налоги, как только получит уведомление.

Самый популярный имущественный налог — транспортный. Машины — самое распространенное имущество у опрошенных.

Среднему плательщику имущественных налогов — от 35 лет. Это почти в равной степени мужчины и женщины.