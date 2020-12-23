Доля Сбера в «Эвоторе» выросла до 69%

Сбер нарастил свою долю в производителе онлайн-касс «Эвотор» до 69%, купив 29% акций по цене 2,1 млрд рублей.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на сообщение банка.

«Сбер» выкупает 29-процентную долю в компании «Эвотор», принадлежащую группе компаний АТОЛ. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Сумма сделки составила 2,1 млрд рублей«, — отмечается в сообщении.

По итогам сделки доля «Сбера» в компании составляет 69%, сооснователь и генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко и его партнеры по ООО «Дата капитал» сохранят за собой долю в размере 31%.

Также будет запущена новая опционная программа для мотивации ключевого менеджмента компании, уточнили в «Сбере».

«Приобретение контрольной доли в „Эвоторе“ позволит еще более тесно интегрировать компанию в экосистему „Сбера“ и запустить ряд новых продуктов и направлений бизнеса для предложения клиентам комплексных решений. В 2021 году „Эвотор“ при поддержке Сбера планирует выйти на рынок технологий для крупного и среднего бизнеса, а также электронной коммерции», — отмечается в сообщении.

В частности ожидается, что «Эвотор» представит умный фискальный регистратор «Эвотор Power» с функциями смарт-терминала и POS-системы.