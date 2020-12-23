2021. Россияне надеются, что следующий год будет лучше, чем этот

Больше половины опрошенных россиян надеются, что 2021 год окажется лучше, чем нынешний.

К таким выводам пришел банк «Открытие» по результатам исследования.

«53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020-го. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020-й», — отмечается в сообщении.

30% опрошенных считают, что пандемия закончится к лету 2021 года. Остальные 70% считают, что режим ограничений продлится весь следующий год.

26% считают, что в 2021 году начнется восстановление российской экономики. Еще 24% считают, что ситуация с экономикой не изменится. А 42% высказали мнение, что будет только хуже.

Кроме того, каждый четвертый россиянин не ждет увеличения своих доходов в следующем году, а 17% ожидают медленного или более значительного роста доходов. При этом половина опрошенных беспокоятся, что потеряют в доходах.

По материалам «ТАСС».