Telegram вводит платные сервисы в следующем году. Но только для бизнеса

Популярный мессенджер Telegram после Нового года начинает монетизацию некоторых сервисов для бизнеса.
Об этом заявил его основатель и владелец Павел Дуров на своем канале.
- Аудитория мессенджера превысила 500 миллионов.
- До этого Дуров оплачивал расходы из личных сбережений.
- Продавать компанию он не намерен (привел в пример WhatsApp).
- Большинство пользователей монетизацию не заметит. Для них он навсегда останется бесплатным.
- Все текущие сервисы останкутся бесплатными.
- Для бизнеса предложат расширенный функционал, он будет платным.
- Предложат свою рекламную платформу, чтобы исключить навязчивую рекламу в каналах.
«Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса».
Таким создатель Телеграм видит путь этой платформы.