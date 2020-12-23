Telegram вводит платные сервисы в следующем году. Но только для бизнеса

Популярный мессенджер Telegram после Нового года начинает монетизацию некоторых сервисов для бизнеса.

Об этом заявил его основатель и владелец Павел Дуров на своем канале.

«Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса».