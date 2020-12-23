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Telegram вводит платные сервисы в следующем году. Но только для бизнеса

Популярный мессенджер Telegram после Нового года начинает монетизацию некоторых сервисов для бизнеса.

Об этом заявил его основатель и владелец Павел Дуров на своем канале.

  • Аудитория мессенджера превысила 500 миллионов.
  • До этого Дуров оплачивал расходы из личных сбережений.
  • Продавать компанию он не намерен (привел в пример WhatsApp).
  • Большинство пользователей монетизацию не заметит. Для них он навсегда останется бесплатным.
  • Все текущие сервисы останкутся бесплатными.
  • Для бизнеса предложат расширенный функционал, он будет платным.
  • Предложат свою рекламную платформу, чтобы исключить навязчивую рекламу в каналах.

«Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса».

Таким создатель Телеграм видит путь этой платформы.

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