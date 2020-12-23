Разные виды маркированных товаров теперь можно оформлять одной накладной

Продавцы разных маркированных товаров смогут оформлять их в одной накладной. Об этом на прямой линии по маркировке легкой промышленности сообщила руководитель товарной группы ЦРПТ Вера Волкова.

По словам эксперта, у бизнеса был запрос на то, чтобы оформлять универсальные передаточные документы на несколько товарных групп.

«В ноябре «Оператор-ЦРПТ» совместно с рабочей группой по легкой промышленности провел ряд экспериментов, тестирований с мультитоварными документами. На сегодняшний момент ГИС МТ поддерживает работу по ряду документов, возможно оформление универсального передаточного документа на несколько товарных групп, в частности, обувь, шины и покрышки, духи и туалетная вода, предметы одежды, постельное белье, фотокамеры, кресла-коляски, велосипеды и велосипедные рамы. Все эти группы могут учувствовать в одном УПД, к тому же система ГИС МТ обрабатывает мультитоварные декларации на товары», - сказала Вера Волкова.

В системе производителю, дистрибьютору или магазину нужно регистрироваться один раз – это бесплатно. Если кто-то начинает работать со второй или третьей товарной группой, то нужно просто открыть к ней доступ в личном кабинете.