Принят закон о государственном регулирования цен на некоторые продукты

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности, которые наделяют правительство правом устанавливать планку колебания цен на социально значимые продукты питания, при превышении которой возможно введение государственного регулирования цен.

Правительство и сейчас может регулировать ценообразование на товарных рынках продовольственных товаров, однако его полномочия в этом вопросе ограничены. Кабинет министров имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров только в том случае, если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составит 30% и более. При этом срок действия ограничений не может превышать 90 дней.

Принятый закон передает на уровень правительства установление параметров роста цен, при котором возможно введение предельно допустимых розничных цен. При этом в законе остался срок, на который возможно введение ограничений - не более 90 календарных дней.