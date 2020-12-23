МСЭ будет формировать выписку об инвалидности в электронном виде

Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, до 2022 года может составляться как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

С 2022 года этот документ будет только в электронном виде.

Такая норма введена Приказом Минтруда от 17.11.2020 № 789н, который опубликован накануне на официальном портале правовой информации.

Поясним, речь не идет о «розовой справке». Электронной станет выписка, которую формирует МСЭ для передачи в ПФР.

Этот документ в 3-дневный срок направляется в ПФР, и данные размещаются в ФРИ (федеральном реестре инвалидов).