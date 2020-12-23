Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики. И о важности сырьевого сектора

Пресс-секретарь Кремля заявил об абсолютной устойчивости российской экономики. И о том, что сырьевой1 сектор экономики «фактически нас кормит».

«В этом году [энергетическому] сектору пришлось существовать в очень нелегких условиях, турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора, и для всех видов промышленности, которые идут по цепочке. Но, по-моему, у нашей страны очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию, стабилизировать и международную ценовую конъюнктуру, а главное — была обеспечена абсолютная устойчивость для экономики РФ», — сказал Песков на церемонии вручения премии «МедиаТЭК».

Представитель Кремля отметил, что «очень сложно переоценить значение энергетики в жизни земного шара и в нашей стране особенно».

«Это основополагающий сектор нашей экономики, который нас фактически кормит, дает нам возможность развивать высокотехнологические области, заглядывать в будущее», — заявил Песков.

Он добавил, что «любой искусственный интеллект в конце концов питается из розетки, поэтому все начинается именно с этой розетки».

По материалам «ТАСС».