Детей обяжут платить пожилым родителям 2 % от зарплаты и дадут вычет по НДФЛ: проект

Планируют внести поправки в Семейный кодекс, предусматривающие введение обязательного размера алиментов на пожилых родителей.

Соответствующий законопроект № 1081910-7 внесен сегодня в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Проектом предлагается закрепит обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 % от зарплаты. Можно платить и больше, но меньше — нельзя.

Добавим, что алименты родителям в СК прописаны и сейчас, но конкретный минимальный размер не установлен.

В пояснительно записке отмечается, что забота о родителях — это безусловный долг каждого человека. Но снижение доходов населения, инфляция делают участие детей в содержании родителей тяжелым бременем, особенно для молодых семей. Поэтому нужна дополнительная мотивация со стороны государства.

В качестве такого «пряника» предлагается ввести стандартный налоговый вычет по НДФЛ для детей, которые материально помогают своим родителям. Размер вычета — 1 400 руб. в месяц на каждого родителя.

Авторы проекта считают, что их предложения будут способствовать укреплению семейных ценностей, проявлению уважения и заботы по отношению к нуждающимся родителям.