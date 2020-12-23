Все о валютном контроле и валютных операциях. Приглашаем на бесплатный вебинар

Валютный контроль касается не только тех, кто работают с импортом или экспортом. Простой наём на работу сотрудников-иностранцев также может нести в себе элементы валютного контроля.

Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Валютный контроль и валютные операции». Он пройдет 13 января, начало в 13:00.

На вебинаре обсудим:

кто является участником валютных операций;

как устроен валютный контроль;

как вести учет и отчетность при валютных операциях;

каковы права и обязанности сторон;

что учесть при составлении внешнеторгового контракта;

изменение законодательства в сфере ВЭД.

И, конечно, обязательно обсудим ответственность, которая может наступить в результате нарушения валютного законодательства. А также расскажем, как избежать штрафов от органов валютного контроля.

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