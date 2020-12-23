Все о валютном контроле и валютных операциях. Приглашаем на бесплатный вебинар

Валютный контроль касается не только тех, кто работают с импортом или экспортом. Простой наём на работу сотрудников-иностранцев также может нести в себе элементы валютного контроля.
Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Валютный контроль и валютные операции». Он пройдет 13 января, начало в 13:00.
На вебинаре обсудим:
- кто является участником валютных операций;
- как устроен валютный контроль;
- как вести учет и отчетность при валютных операциях;
- каковы права и обязанности сторон;
- что учесть при составлении внешнеторгового контракта;
- изменение законодательства в сфере ВЭД.
И, конечно, обязательно обсудим ответственность, которая может наступить в результате нарушения валютного законодательства. А также расскажем, как избежать штрафов от органов валютного контроля.
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