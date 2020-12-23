Путин ждет от Правительства прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах жизни

Путин потребовал от Правительства прорывных изменений. По его словам, страна «не может позволить себе остановиться». Но пока планам помешал коронавирус.

Об этом он сказал на заседании Госсовета. Президент признал, что из-за объективных причин реализация задач сдвинулась.

«Да, объективно из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, „вправо“ по графику».

Но об отмене развития никто не говорил, необходимо двигаться вперед.

«Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперёд — вот над чем мы все должны работать и чем мы должны руководствоваться, вот на чём должны сделать акцент в предстоящее время».

В завершение вступительного слова Путин сказал, что ждет от Правительства не только постановку амбициозных задач, но и их выполнения.

«Разумеется, жду от Правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы, но хочу сразу оговориться: не только постановки таких задач, само по себе не так сложно сформулировать эти задачи, но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации ждёт масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан».