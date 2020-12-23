Для развития экономики в ближайшие 3-4 года нужно искать новые источники для ее роста

России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники для роста.

Об этом на заседании Госсовета рассказал первый вице-премьер Белоусов.

«Предстоит в кратчайшие сроки за 3-4 года обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — сказал Белоусов.

Он напомнил, что планируется достичь темпов роста экономики России не менее чем на 3% в год.

«Эта задача имеет весьма амбициозный характер. За последние 8 лет, с 2013 года, ни разу не удалось выйти на такие темпы роста. Максимальный рост за этот период составил в 2018 году 2,5%, а средний темп, даже без учета спада в 2015 году, всего 1,4%, то есть в два раза ниже отмеченного целевого уровня», — подчеркнул Белоусов.

Достичь роста, по мнению вице-премьера, инвестициями, несырьевым экспортом. Упомянуты были еще и малое и среднее предпринимательство.

«Как мы собираемся этого достичь? В чем состоит стратегия? Краткий ответ: в том, чтобы задействовать те факторы, где имеются существенные резервы для ускорения. Речь идет, прежде всего, об инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, несырьевом экспорте и производительности труда», — добавил первый вице-премьер.

По материалам «ТАСС».