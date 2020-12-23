2021. В следующем году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум, по словам Голиковой

Татьяна Голикова сообщила, что в 2021 году МРОТ составит 12 792 рубля, и превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Об этом она рассказала на заседании Госсовета.

«Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — сказала вице-премьер.

Голикова пообещала, что также будут сохранены достигнутые целевые соотношения в зарплате категорий бюджетников, которые предусмотрены майскими указами 2012 года.

По материалам «ТАСС».