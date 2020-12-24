В Петербурге приняли новый закон по ПСН и продлили налоговые каникулы для предпринимателей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки региональные законы по налогам и налоговым льготам.

Предпринимателей в первую очередь интересует изменения условий применения патентной системы налогообложения. Спешим успокоить — петербургские законодатели не пошли по пути других регионов и не подняли размер потенциального дохода для тех видов деятельности, которые ранее были в законе. Они просто исправили формулировки и добавили новые виды деятельности, в том числе и розницу с торговыми залами свыше 50 кв.м. Для неё установили потенциальный доход в 2 2 535 000 рублей в год. При этом, как и раньше потенциальный доход, не зависит от площади торгового зала.

Но есть и ложка дегтя — в законе появился корректирующий ежегодный коэффициент, который может устанавливаться городскими властями. Причем Налоговым кодексом подобные коэффициенты не предусмотрены, о чем правовое управление ЗАКСа и писало в отзыве на проект. Но депутаты не прислушались к мнению юристов. И по идее этот пункт закона можно оспорить.

Этим же законом продлевается действие налоговых каникул по ПСН и УСН. Т.е. ставка 0% для вновь зарегистрированных ИП по определенным видам деятельности будет действовать до 1 января 2024 года, а не до 1 января 2021 года, как было установлено ранее.

Закон в части ПСН вступит в силу с 1 февраля.