У ИП на ПСН торговля обувью, мехом и лекарствами облагается по другому режиму налогообложения

ПСН может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли. Однако торговля некоторыми товарами для целей ПСН «не котируется». Это лекарства, обувь и меховая одежда.

Что же делать ИП на ЕНВД, который в 2021 году намерен перейти на ПСН и торговать, в том числе, и данными вышеназванными товарами?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-11-11/107055 от 08.12.2020.

Чиновники отмечают, что ПСН применяется налогоплательщиками наряду с иными режимами налогообложения.

Таким образом, ИП, применявший в 2020 году ЕНВД в отношении деятельности в сфере розничной торговли, с 1 января 2021 года в отношении деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле в целях главы 26.5 НК, может перейти на ПСН, а в отношении деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей в целях ПСН (лекарства, обувь, мех), — на ОСНО или УСН.