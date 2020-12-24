Заберите запись вебинара о дроблении бизнеса в 2021 бесплатно!

Если сравнить процент выигрышных дел с налоговиками по дроблению бизнеса, то картина окажется безрадостной. В 2019 году он составил 36%, а в 2020 — 13,5%.

Понятно, что на стороне налоговиков государство, которое очень не любит, когда в бюджет не поступают средства, которые, по его мнению, должны там быть. Однако если бизнес перестанет противостоять — его просто не станет.

Дробление бизнеса в современности, к сожалению, не прихоть, а необходимость для выживания бизнеса. Причем, экономически обоснованное дробление, при грамотном преподнесении налоговикам, не является нарушением.

Центр обучения «Клерка» предлагает вам бесплатно получить запись недавно прошедшего вебинара «Дробление бизнеса-2021: все, что нужно знать бухгалтеру и директору». Автор — один из ведущих налоговых экспертов России Иван Кузнецов, который раньше работал в ОБЭП.

На вебинаре рассматривали:

Разбор аналитики по делам о дроблении за 3 квартала 2020 года

Почему более 85% дел в 2020 году выиграли налоговики?

Почему отмена ЕНВД и пониженные ставки по социальным взносам для малого и среднего предпринимательства ведут к росту дробления бизнеса?

Как провести рефинансирование в группе компаний?

Как использовать ИП в работе группы компаний?

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