Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

#2021. На поддержку промышленности в следующем году выделят 300 млрд рублей

Глава Минпромторга заявил, что в 2021 году планируется выделить 300 млрд руб. на поддержку российской промышленности. По мнению Мантурова, это повлияет на экономику положительным образом.

«Что касается отраслей, которые дали основной прирост, — это фарминдустрия и все, что с этим связано, это более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агрегатор легпрома входит и производство средств индивидуальной защиты. Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, — это более 300 млрд рублей только на промышленность, гражданскую промышленность», — сказал Мантуров.

Он также отметил, что меры государственной поддержки положительно повлияют на динамику промышленности в следующем году.

По материлам «ТАСС».

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Учим показывать владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше
Записаться
8645
12350 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама