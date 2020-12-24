2021. На поддержку промышленности в следующем году выделят 300 млрд рублей

Глава Минпромторга заявил, что в 2021 году планируется выделить 300 млрд руб. на поддержку российской промышленности. По мнению Мантурова, это повлияет на экономику положительным образом.

«Что касается отраслей, которые дали основной прирост, — это фарминдустрия и все, что с этим связано, это более 30%. Это и легкая промышленность, поскольку в агрегатор легпрома входит и производство средств индивидуальной защиты. Нам удалось этот год заканчивать с небольшим, но плюсом. Меры, в том числе государственной поддержки, которые предусмотрены в бюджете следующего года, — это более 300 млрд рублей только на промышленность, гражданскую промышленность», — сказал Мантуров.

Он также отметил, что меры государственной поддержки положительно повлияют на динамику промышленности в следующем году.

По материлам «ТАСС».