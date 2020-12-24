По мнению Голиковой, к 2030 году число бедных должно уменьшиться в два раза

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила вчера на заседании Госсовета, что число бедных в России к 2030 году должно сократиться вдвое.

«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн», — заявила Голикова.

Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2019 году составляло 18,1 млн., или 12,9% от населения РФ. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения России.