СФ будет следить за ценами на продукты во всех регионах. А жесткое регулирование цен назвали неприемлемым

За ситуацией с ценами на продукты будут следить в Совете Федерации. По всем регионам страны.

Об этом сказала спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко.

«Мы со своей стороны как палата регионов будем, безусловно, продолжать мониторить цены на основные продукты питания. Такое задание будет дано, в том числе на каникулы, всем сенаторам», — сказала Матвиенко.

По ее словам, важно реагировать на ситуацию в разных регионах.

«Не в целом средняя температура по госпиталю, средняя цена на гречку, условно говоря, в России такая. Это ни о чем не говорит. Нужно по каждому региону вести четкий ежедневный мониторинг с ценами на основные виды продовольствия, социально-значимые для наших граждан и особенно незащищенных слоев населения», — отметила Матвиенко.

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Кроме того, она назвала неприемлемым жесткое государственное регулирование цен.

«Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен. Мы все-таки живем в рыночной экономике. Мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее. Этого делать нельзя», — сказала она на итоговой пресс-конференции.

При этом, Матвиенко не отрицает необходимости регулирования.

«Но в то же время государственное регулирование определенное должно быть через экономические рычаги. Рыночная экономика — да, но если мы понимаем, что мировые цены растут на те или иные виды продовольствия, иные товары, понимаем, что бизнес в этих условиях заинтересован как можно больше отправить на экспорт продукции, в этих условиях бизнес можно понять — то вот здесь власть и государство не имеют права позволить, чтобы не реагировать и сказать „ну вот так рынок сложился“. Нет, конечно», — подчеркнула Матвиенко.