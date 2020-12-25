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Утверждена форма урожайной декларации. Для кого она?

Правительство постановлением от 21.12.2020 № 2195 утвердило форму урожайной декларации. Она предназначена для виноградарей и виноделов.

Декларация подается в Минсельхоз не позднее 1 декабря года сбора урожая. Она направляется в электронном виде по ТКС, а при отсутствии такой возможности — на бумажном носителе либо почтой. Порядок заполнения урожайной декларации, а также формат ее предоставления будет утверждаться Минсельхозом.

Виноградари и виноделы должны ежегодно декларировать урожай винограда, собранного с каждого используемого ими виноградного насаждения.

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