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Меняются правила выплаты детских пособий

Обновлен порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей. Соответствующий приказ Минтруда от 29.09.2020 № 668н опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежний порядок, утвержденный Приказом МЗСР от 23.12.2009 № 2012н, признается утратившим силу.

Речь идет о следующих пособиях:

  • пособие по беременности и родам;
  • пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Основные нововведения касаются процедурных вопросов (порядка обращения за выплатой пособия, предоставления документов и их рассмотрения).

В частности, в новых правилах учтено, что вместо выписки из бумажной трудовой книжки могут быть представлены сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка).

Новые правила вступят в силу с 3 января 2021 года.

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