Меняются правила выплаты детских пособий

Обновлен порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей. Соответствующий приказ Минтруда от 29.09.2020 № 668н опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежний порядок, утвержденный Приказом МЗСР от 23.12.2009 № 2012н, признается утратившим силу.
Речь идет о следующих пособиях:
- пособие по беременности и родам;
- пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Основные нововведения касаются процедурных вопросов (порядка обращения за выплатой пособия, предоставления документов и их рассмотрения).
В частности, в новых правилах учтено, что вместо выписки из бумажной трудовой книжки могут быть представлены сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка).
Новые правила вступят в силу с 3 января 2021 года.