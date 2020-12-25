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Дополнительный отпуск за вредность можно брать отдельно от основного

За вредные условия труда работникам предоставляется допотпуск продолжительностью 7 дней минимум.

В Минтруд обратились за разъяснениями, можно ли использовать этот допотпуск отдельно от основного или они неразделимы?

В трудовом законодательстве нет запретов на объединение или разделение дней отпусков основного и дополнительного, ответил Минтруд в письме № ПГ/55760-6-1 от 04.12.2020.

Очередность предоставления дней отпуска утверждается графиком отпусков. График отпусков формируется таким образом, чтобы не возникало сбоев в протекании производственных процессов.

Следовательно, работник можете взять дополнительный отпуск в то время, которое удобно ему и работодателю.

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