20 % малоимущих не получают от государства никакую соцподдержку

Комплексная государственная политика в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована. Ей не хватает доказательной базы и адресности.

К такому выводу пришла Счетная палата в ходе анализа государственной политики, направленной на снижение бедности.

В проанализированный период на реализацию наццелей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности были направлены 992 мероприятия в рамках нацпроектов и госпрограмм. Однако, как показал анализ СП, лишь для небольшой доли мероприятий возможна оценка вклада в достижение наццелей. Власти не проводят оценку результатов снижения бедности благодаря какой-то конкретной мере.

Еще один важный аспект, на который обратила внимание Счетная палата, — это недостаточная нацеленность мер соцподдержки на малоимущих.

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C 2014 года по 2018 год около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат.

«Поэтому мы рекомендуем Минтруду провести анализ и систематизацию имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения, а также прорабатывать признаки получателей социальных пособий при разработке новых и модификации имеющихся мер, с тем чтобы их адресатами становились в первую очередь малоимущие», — сообщила директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова.

Всего в России по итогам 2019 года было 12,3 % бедных.