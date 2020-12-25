Трутнев предрек «обморок» Минфина от идеи перераспределения налогов

Вопрос о состоянии региональных бюджетов — предмет постоянной дискуссии правительства с Минфином, рассказал вице-премьер Юрий Трутнев в интервью РБК.

По его словам, сейчас стоит «рассмотреть вопрос баланса финансовых отношений» между регионами и Москвой. На вопрос, возможно ли в связи с этим перераспределение доходов от части налогов с федерального уровня на региональный, Трутнев ответил:

«Может быть. Думаю, Минфин упадет в обморок от такого заявления».

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В российской системе межбюджетных отношений основными источниками собственных доходов регионов служат федеральные налоги — НДФЛ (85% уходит в бюджет субъекта, 15% — в муниципалитет) и налог на прибыль (общая ставка составляет 20%, из которой 17 п.п. идет в бюджет региона, а 3 п.п. — в федеральный бюджет). В 2019 году оба этих налога принесли регионам 66% их собственных доходов (7,3 трлн руб.), следует из данных Минфина. Остальные поступления (без учета безвозмездных федеральных трансфертов, которые в 2020 году могут достигнуть 3,5 трлн руб.) формируются в том числе за счет региональных налогов, таких как налог на имущество бизнеса и транспортный налог.

Теоретически ресурсами для потенциального перераспределения налогов между федеральным центром и регионами остаются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, 100% зачисляется в федеральный бюджет) и налог на добавленную стоимость (НДС, 100% также зачисляется в федеральный бюджет). В Госдуме обсуждались законопроекты об отчислении в регионы 30–40% поступлений от НДПИ и НДС, но заметного хода этим инициативам не дали.

По материалам РБК