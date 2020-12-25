Не забудьте сменить систему налогообложения в кассовых чеках после отмены ЕНВД

В связи с отменой с 1 января 2021 года ЕНВД, пользователям контрольно-кассовой техники, применяющим вмененку, необходимо внести изменения в сведения, ранее введенные в ККТ, о новом режиме налогообложения. Об этом предупреждают налоговики Псковской области и Республики Карелия.

Заменять фискальный накопитель не надо.

Вместе с тем, в случае перехода налогоплательщика ЕНВД, использующего в составе ККТ фискальный накопитель с ключом фискального признака 36 месяцев, на общий режим налогообложения, он вправе внести изменения в сведения о применяемой системе налогообложения, ранее введенные в ККТ, по истечению срока действия ключа фискального признака текущего фискального накопителя на 36 месяцев (абз. 2 п. 6 ст. 4.1, ч. 8.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ).

Пользователи онлайн-касс на ЕНВД могут самостоятельно поменять режим налогообложения на своей кассе без посредников. Для этого ФНС России запустила специальный сервис «Настройка кассы при переходе с ЕНВД на иной режим налогообложения». Налогоплательщику достаточно выбрать свою модель кассы из предлагаемого списка или начать вводить название кассы: сервис автоматически найдет модель по первым буквам. После выбора кассы сервис предложит скачать в формате PDF инструкцию по настройке для этой модели.

Обратите внимание, что неверная система налогообложения, отражаемая в кассовом чеке, может привести к штрафу по п.4 ст.14.5 КоАП.