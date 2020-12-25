Предложили давать маткапитал женщинам, которые отказались от аборта, родили и оставили ребенка в роддоме

ЛДПР предлагает выплачивать женщине маткапитал уже при рождении ребенка.

«Он выплачивается в настоящий момент, если мать оставляет ребёнка и воспитывает его. ЛДПР же говорит о том, что, если женщина не хочет становиться матерью, а намерена сделать аборт и избавиться от ребенка, ей можно предложить такой вариант, при котором можно спасти и малыша, ‒ объяснил Владимир Жириновский. ‒ Мы заберём, если она не хочет этого ребёнка, прямо с родильного стола, а маме дадим маткапитал, это 400-500 тысяч рублей».

Он также предложил сделать специальные санатории для рожениц, где они будут рожать под наблюдением врачей.

«Так мы поднимем демографию» — констатировал Жириновский.

Лидер ЛДПР напомнил о том, что в каждом роддоме России должен быть ещё и бэби-бокс. Это тоже одно из предложений ЛДПР по стимуляции демографии.

«Надо обеспечить такие условия, чтобы женщина, находясь на учёте в женской консультации, знала — вот там улица Петрова, на втором, например, этаже бэби-бокс. Открыла его, положила ребенка, закрыла — всё, там он в тепле, и звоночек тут же сработает — его заберут. Вот этого мы добиваемся», ‒ заключил он.