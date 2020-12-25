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Чтобы успеть получить 5 000 на ребенка в этом году, надо подать заявление до 29 декабря

Сегодня ПФР отчитался о выплате единовременного пособия в размере 5 000 рублей в адрес родителей 3,5 миллионов детей до 8 лет.

Подать заявлением можно до 31 марта следующего года включительно.

Однако если вы еще не получили деньги и хотите успеть получить их до Нового года, подать заявление надо до 29 декабря.

Если оно будет подано позже, деньги придут уже в 2021 году.

Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тыс. рублей, сообщает ПФР.

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