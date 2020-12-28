Уточнят список профессий, запрещенных для женщин

С 1 января 2021 года вступит в силу Приказ Минтруда от 18.07.2019 № 512н с перечнем работ, на которых ограничивается применение труда женщин.

Если ранее в списке было 456 профессий, то сейчас их количество сократилось до 100.

Однако не успел вступить в силу данный приказ, как Минтруд уже разработал уточняющие поправки в него. Проект опубликован на федеральном портале.

Так, женщинам запрещено выполнять котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы, а также работы по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонту нефтепромыслового оборудования.

Теперь будет указано, что выполнять эти работы нельзя только по определенным профессиям:

котельщик;

токарь на токарно — давильных станках, занятый на работах вручную;

чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом;

слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад;

слесарь — ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом технологического оборудования.