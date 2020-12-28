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Поменяется форма заявления в ИФНС на получение вычета по НДФЛ у работодателя

Утвердят новые формы заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественных и социальных налоговых вычетов по НДФЛ.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о тех вычетах, которые можно получить через работодателя не дожидаясь окончания года. Заявление подается в ИФНС чтобы получить уведомление для работодателя.

Утвердят следующие бланки:

  • заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни) пункта 1 статьи 219 НК;
  • уведомление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни) пункта 1 статьи 219 НК;
  • заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК;
  • уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК.

Также будут применяться новые форматы этих документов.

Новые бланки будут действовать с 1 марта 2021 года.

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