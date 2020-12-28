Поменяется форма заявления в ИФНС на получение вычета по НДФЛ у работодателя

Утвердят новые формы заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественных и социальных налоговых вычетов по НДФЛ.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о тех вычетах, которые можно получить через работодателя не дожидаясь окончания года. Заявление подается в ИФНС чтобы получить уведомление для работодателя.

Утвердят следующие бланки:

заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни) пункта 1 статьи 219 НК;

уведомление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни) пункта 1 статьи 219 НК;

заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК;

уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК.

Также будут применяться новые форматы этих документов.

Новые бланки будут действовать с 1 марта 2021 года.