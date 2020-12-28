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ФАС хочет ввести экспортные пошлины на арматуру и металлолом для снижения цен на жилье

В удорожании жилья обвинили повышение цен на стройматериалы. В частности, на стальную арматуру. ФАС предлагает ввести на нее экспортные пошлины на полгода, чтобы снизить цены.

Вице-премьеру Марату Хуснуллину ранее жаловались от Клуба инвесторов Москвы, объединяющего крепнейших затройщиков, на то, что цены на арматуру повысились на 50%. Произошло это из-за изменения курса валют, металлолом стало выгодно экспортировать, а производителям стало не хватать сырья на производство для внутреннего рынка.

Повышение цен на стройматериалы повлияло на стоимость жилья.

Вице-премьер поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ цен на арматуру. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее сроком на полгода. Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг.

По материалам «РГ».

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