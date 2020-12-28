Обязательная индексация зарплаты в 2021 году: разбираемся, где ложь, а где правда

Сегодня одно известное бухгалтерское издание распространило новость, что с 2021 года Президент ввел обязательную индексацию зарплат. Сообщается, что соответствующие поправки внесены в Конституцию РФ лично Владимиром Путиным.

«Изменения вступили в силу, таким образом, индексация с Нового года вводится по всей России», — говорится в сообщении этого СМИ.

Между тем в теме индексации зарплат никаких революционных нововведений в последнее время не происходило.

Более того, поправки в Конституцию, о которых вещает известное издание, и которые якобы уже вступили в силу, на самом деле так и не были внесены.

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Это было лишь одно из предложений. За включение в Конституции нормы об индексации зарплат ратовали профсоюзы. Но в итоге были внесены лишь нормы о ежегодной индексации пенсий и соцвыплат.

То есть в плане индексации зарплат ничего не поменялось. Ориентироваться надо на нормы статьи 134 ТК. Там сказано, что обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Коммерческие фирмы, ИП и прочие небюджетные работодатели производят индексацию зарплаты в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (ЛНА).

То есть в компании должен быть нормативный акт, который, в том числе, регламентирует процедуру повышения зарплаты. Именно в нем должны быть прописаны все нюансы индексации.

У многих нет такой нормативки, но, по мнению Роструда, это не освобождает работодателя от обязанности повышать зарплату. Нужно разработать документ или внести изменения в существующие ЛНА.