С 1 января вступят в силу новые правила «сельской ипотеки»

С нового года условия «сельской ипотеки» будут расширены.

Напомним, по этой программе граждане могут оформить жилищный кредит под льготную ставку от 0,1 до 3 % годовых. Средства можно будет направить на покупку земельного участка и строительство на нём дома, приобретение квартиры в новостройке, готовое ИЖС, а также строительство жилья на участке, уже имеющемся в собственности. Программа позволяет купить землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

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С 1 января 2021 года на первоначальный взнос можно будет направить средства материнского капитала. Кроме того, гражданам не обязательно обладать правом собственности на земельный участок, на котором они планируют построить дом, достаточно договора аренды.

«Программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году и уже завоевала популярность у селян. В будущем году цели на получение и использование кредита будут расширены. Воспользоваться кредитом смогут не только жители сельской местности, но и малых городов. Молодые семьи получат возможность решить жилищные проблемы, оставшись работать в родных станицах, хуторах и сёлах. При этом в качестве первоначального взноса, граждане смогут использовать средства материнского капитала, который будет также увеличен с 1 января. На первого ребенка размер материнского капитала составит 483 881,83 рубля, на второго - 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля. В Ямало-Ненецкого АО, Ленинградской области и Дальневосточного федерального округе, максимальная сумма «сельской ипотеки» увеличена до 5 млн рублей. В остальных регионах жилищный заём не должен превышать 3 млн рублей. В федеральном бюджете на 2021 год на программу предусмотрено более 4 млрд рублей», - прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб.