Еще в одном регионе создан долговой центр по взысканию налоговой недоимки

С 11 января 2021 года реорганизуются территориальные ФНС в Пермском крае.

В частности, создается Межрайонная ИФНС № 21 по Пермскому краю — это будет специализированный налоговый орган с функциями по управлению долгом в части урегулирования задолженности.

Центральный офис расположен в г. Пермь (ул. Окулова, 46), филиал — в г. Соликамск (ул. Калийная, 125).

Кроме того, МИ ФНС № 3 и МИ ФНС № 16 реорганизуются путем присоединения к МИ ФНС № 1 по Пермскому краю.

МИ ФНС № 5 и МИ ФНС № 14 реорганизуются путем присоединения к МИ ФНС № 6 по Пермскому краю.

ИФНС по Кировскому району г. Перми — путем присоединения к ИФНС по Дзержинскому району г. Перми. ИФНС по Дзержинскому району г. Перми переименовывается в МИФНС № 22 по Пермскому краю.

Напомним, в апреле 2019 года в 9 субъектах РФ (Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Приморском крае, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской областях) созданы долговые центры на базе межрайонных налоговых инспекций.

30 ноября такой центр создан в Воронежской области.

В функционал долговых центров входит выявление источников, за счет которых можно погасить долг, если налогоплательщик уклоняется от налогообложения.