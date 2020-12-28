Как продать квартиру и получить огромный штраф за нарушение валютного законодательства

Люди продали квартиру иностранным гражданам и попали на громадный штраф за нарушение валютного законодательства.

Не самую приятную историю рассказало интернет-издание Life.ru.

Москвичка с дочерью продала через риэлтора квартиру в центре Москвы иностранным покупателям за 12 млн. Сделка была проведена через нотариуса. Это было в 2018 году. Все прошло спокойно, китайские предприниматели получили квартиру в двух шагах от работы, а мамас дочкой переехали за город в коттедж.

В наши дни им прилетает письмо из налоговой, в котором их уведормляют о нарушении статьи 15.25 КоАП, нарушение валютного законодательства. И штраф на 9 млн рублей, каждой. То есть, по нижнему порогу, 75% от суммы сделки.

А все оказалось предельно просто — сделка была с иностранцами, за наличные деньги, когда как валютное законодательство предписывает это делать в безналичном порядке. А поскольку продавцов было двое, то и сумма штрафа удвоена.

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Оставим за скобками, почему квартира в центре Москвы стоила именно столько, и почему на это нарушение не обратил внимание нотариус. Суть в том, что нарушить валютное законодательство можно не только занимаясь бизнесом, а просто продав квартиру, к примеру.

А уж что говорить, сколько нарушений валютного законодательства бывает у бизнеса. Самый яркий и набивший оскомину пример — когда иностранным работникам платят зарплату наличными, а не на счет. Понятно, что хочется сэкономить, заплатив в конверте, плюс комиссии у банков бывают грабительские. Но не от 75 до 100% от суммы выплаты.

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Достаточно руководству захотеть валютный счет в российском банке. И вуаля — валютный контроль от ФНС и банков становится реалией вашей повседневной работы. Санкции за нарушения в валютных операциях очень серьезные — до миллиона. Да что там штрафы, и до уголовных статей может дойти.