Как будет выплачиваться пенсия за январь, рассказали в ПФР

Пенсия за январь через банки будет зачисляться с 29 декабря, через почту — 29 и 30 декабря, а с 4 января — по графику.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ПФР.

«Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства „Почте России“, с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая Сбербанк», — говорится в сообщении.

Пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства за январь будут зачислять с завтрашнего дня. Тем, кто обычно получает пенсию по почте 3-го числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику.