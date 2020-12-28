Сбер получил право стать разработчиком государственной цифровой платформы

Сбер получил право стать разработчиком цифровой платформы, на которой будут создаваться и работать государственные сервисы страны, сообщает пресс-служба экосистемы.

Решение принято в результате открытого аукциона, организованного Минцифрой России, и вступило в силу в рамках подписания соответствующего государственного контракта.

В основу платформы для государства Сбер заложит собственные технологии. Часть из них, например, используется в качестве компонентов собственной облачной платформы — Platform V, которая уже позволила Сберу увеличить скорость вывода собственных продуктов на рынок в семь раз. Создавая свою платформу, Сбер проектировал её таким образом, чтобы она соответствовала самым строгим критериям надёжности и безопасности.

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В будущем экспертиза Сбера может помочь внедрению технологий искусственного интеллекта в процессы, а за счёт этого будет обеспечено снижение издержек и повышение эффективности работы государства. Для этого могут быть задействованы вычислительные ресурсы самого мощного в России суперкомпьютера — «Кристофари».

Другие компоненты платформы Сбера для государства также позволят:

· увеличить скорость разработки государственных сервисов на основе множества готовых микросервисов;

· внедренить новые методы проектирования и разработки сервисов в режиме Agile;

· создать единые решения, доступные сразу во множестве каналов, которыми пользуются клиенты: веб-сервисах, приложениях, голосовых ассистентах, кол-центрах и т.д.

Совокупность технологий, которые Сбер предложит для развития единой государственной цифровой платформы, дают возможность разработчикам сэкономить ресурсы на их разработку с нуля, и сразу же создавать передовые массовые сервисы.