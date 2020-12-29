Чтобы стать плательщиком НПД с 1 января, надо зарегистрироваться в этот день. Можно прямо под бой курантов

Если налогоплательщик ЕНВД в связи с отменой этой системы изъявил желание перейти на НПД с 01.01.2021, то ему необходимо именно 1 января зарегистрироваться в качестве налогоплательщика НПД. Такой ответ дала ФНС в письме № КВ-4-3/21255@ от 24.12.2020 г.

Для регистрации в качестве налогоплательщика НПД необходимо скачать на компьютерное устройство (мобильный телефон, смартфон или компьютер, включая планшетный компьютер) бесплатное мобильное приложение «Мой налог», подключенное к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Кроме того, зарегистрироваться можно через веб-версию приложения или воспользоваться услугами уполномоченных кредитных организаций.

Перечень кредитных организаций и операторов электронных площадок размещен на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».

Если налогоплательщик ЕНВД зарегистрируется в качестве налогоплательщика НПД после 01.01.2021, например 11.01.2021, то в период с 01.01.2021 и до даты регистрации в качестве налогоплательщика НПД он будет считаться применяющим общую систему налогообложения (УСН или ЕСХН) (в случае применения налогоплательщиком соответствующего режима налогообложения)), и, соответственно, на такого налогоплательщика возлагается обязанность по уплате налога и по представлению отчетности за указанный период.