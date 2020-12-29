Расчет по страховым взносам за 2020 год представляется по новой форме

С расчетного периода 2020 года расчеты по страховым взносам представляются плательщиками в налоговые органы по обновленной форме в соответствии с приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@. Об этом напоминают налоговики на своем сайте.

Теперь в РСВ включается информация о среднесписочной численности работников организации. Этот показатель отражается на титульном листе расчета.

Плательщики, у которых число работников превышает 10 человек, направляют расчет по страховым взносам в электронной форме. Если же у компании 10 сотрудников и менее, она вправе представить указанный расчет как в электронной форме, так и на бумаге.

Отчетная кампания по приему расчетов по страховым взносам за 2020 год стартует 1 января 2021 года.