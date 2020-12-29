Действие комиссии на эквайринг в 1% просят продлить до 1 апреля 2022 года

ЦБ просят продлить ограничение эквайринговых комиссий в 1%, пока банки полноценно не перейдут на Систему быстрых платежей.

С такой просьбой к регулятору обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли.

"У банков есть сроки для подключения к СБП: системно значимые организации обязаны обеспечивать оплату по QR-коду с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года. Тогда СБП станет полноценной альтернативой эквайрингу",— заявил президент ассоциации Артем Соколов

До 1 апреля 2022 года он и предлагает продлить ограничение эквайринговой комиссии.

"Мы считаем, что до этого момента необходимо продлить ограничение по ставке эквайринга в 1%. Соответствующую просьбу мы направили в Банк России и надеемся, что реакция будет положительной«,— сказал президент АКИТ.

Артем Соколов отметил, что интернет-эквайринг дорого обходится компаниям. Если для розницы ставка начинается от 1,5%, то для онлайн-торговли — от 1,8%. Переход на СБП позволит бизнесу платить более низкую комиссию за прием безналичной оплаты — 0,4–0,7%.

По материалам «РИА Новости».