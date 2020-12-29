Санируемый Минбанк могут присоединить к Промсвязьбанку

Московский индустриальный банк, находящийся в процессе санации, могут присоединить к ПСБ. Переговоры об этом ведет ЦБ.

«Мы действительно ведем сейчас такие переговоры. Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности, представленности в регионах. Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления»,— сказали представители ЦБ.

Цитата по «РИА Новости».

ЦБ санирует Минбанк с 2019 года. В конце ноября стало известно, что Минбанк улучшил финансовый результат, заработав за десять месяцев текущего года чистую прибыль почти 15 млрд руб.