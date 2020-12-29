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Российские разработчики ПО уменьшили в этом году свое присутствие на зарубежных рынках

Российские IT-компании, занимающиеся разработкой софта, сократили свое присутствие за рубежом в 2020 году.

Как пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на опрос компании «Руссофт», около 42,5% компаний работают на рынке США и 39,4% — Европы, хотя годом ранее обе доли превышали 50%.

В 2021 году по крайней мере часть компаний надеются вернуться на эти рынки: 45,5% планируют работу на рынке США и 42,4% — в Европе. Наиболее перспективными же для выхода в 2021 году российские софтверные компании в опросе назвали рынки Франции, Бразилии и Японии.

Эксперты сокращение зарубежного присутствия объясняют либо отсутствием денег у компаний, либо их сохранения в резерве на случай непредвиденных ситуаций.

Разработчики софта среди привлекательных рынков называют развивающиеся страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

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