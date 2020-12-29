2021. В следующем году в Москве будет особый упор на тематические налоговые проверки. Минимальный порог по ним снижен до 3 млн руб.

Небольшой инсайд из ФНС. В следующем году в Москве будет особый упор на тематические налоговые проверки. И снижен минимальный порог для их назначения.

Поделился инсайдом на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Скучали по инсайдам из недр ФНС?

Расскажу вам про Москву. Настрой следующего года в Москве — тематические выездные налоговые проверки. Будут внимательно исследоваться компании, которые играют с сомнительными вычетами, убирая их в одном квартале и ставя в другой. По состоянию на прошлую неделю, Беговая утвердила 80 тематичек из 300 ей представленных на утверждение.

По этим 80-ти были проведены мероприятия налогового контроля, получены ответы от контрагентов и т.д. и т.п.

Минималка начисления для тематичек снижена с 4 до 3 млн руб.

Для утверждения обязательно должны быть встречки с заказчиками. По сложным разрывам выезд будет назначаться только по результатам мероприятий налогового контроля.

Так что как я и всё время говорил, предъявляют за разрыв и требуют уточнить свои налоговые обязательства, задавайте вопрос по мероприятиям налогового контроля, проведены ли они и какая есть доказательная база.

Пока всё. Ждите новых инсайдов».

В комментариях попросили уточнить:

«Минималка тематичек снижена — что это значит?»

Автор отвечает:

«Минимальная сумма предполагаемых доначислений, в случае установлении которых может быть принято решение о назначении проверки. Проще говоря, установили по вашим контрикам, что сняв по ним расходы они насчитают больше 3 млн., то при наличии прочих обстоятельств, не только сумма, добро пожаловать в тематику».

На это пишут, что маловат порог для Москвы:

«Удивлена, что так мало что-то. Мне казалось всегда, что у них пороговые значения гораздо выше...».

Автор уточняет, ято это для тематической проверки. Для комплексной от 15 млн.

«Это тематика. Для комплексной выездной 15-20 млн. В Москве».

Еще в комментариях отметился Сергей Кошелев, в прошлом руководитель ФНС по Владимирской области:

«Так срок проведения тематики равен комплексной! Это они думают, что это маленькие, быстрые, победоносные войны. Мы-то понимаем, что они увязнут в этих партизанских боях, по крайней мере, мы сделаем для этого всё возможное... И эти 3-4 млн. руб. им сниться будут в кошмарах! Вся эта тематика — расчет на договорняки, запугивание и угрозы. Утопичная идея — подарок для БЭП и ПК и ФСБ».

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