Мишустин объявил о компенсациях при отпусках для работающих на Крайнем Севере

Работающие на Крайнем Севере, получат компенсации на поездки в отпуск в 2021 году, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Правительство приняло решение продлить некоторые особенности регулирования трудовых отношений, которые действовали в этом году из-за распространения инфекции», — сказал глава кабинета министров. Он уточнил, что «прежде всего это касается людей, которые работают на Крайнем Севере».

«Им работодатели раз в два года должны компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Из-за ограничительных мер многие из них так и не съездили в отпуск», — цитирует главу правительства ТАСС.

Компенсацию можно будет получить в новом году при поездке в отпуск. Постановление по этому поводу уже подготовлено.

Регионам будет направлено дополнительно около 400 миллионов рублей на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска социальным работникам, тем, которые в этом году помогали заболевшим с коронавирусом.