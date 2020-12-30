КФХ могут оставаться в статусе юрлица бессрочно

Президент РФ подписал федеральный закон от 29.12.2020 № 474-ФЗ о праве крестьянских фермерских хозяйств, созданных как юридические лица, сохранять свой статус бессрочно.

Крестьянские фермерские хозяйства, созданные как юридические лица по закону РСФСР от 22 ноября 1990 года, имели право сохранить за собой статус юрлиц до 1 января 2021 года. До этой даты они должны были перерегистрироваться в КФХ с главами, зарегистрированными как ИП. Однако на практике такая перерегистрация была проблематична, прежде всего их-за прав собственности на землю.

Теперь срок перерегистрации из закона исключили.