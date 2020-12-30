Новогодний подарок для бизнеса: подписан закон об отмене обязательного аудита для многих организаций

Подписан президентом и опубликован федеральный закон от 29.12.2020 № 476-ФЗ с поправками в закон об аудиторской деятельности.
Согласно принятому документу, обязательный аудит обязаны будут проводить:
- Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
- Фонды в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн рублей.
- Организации (за некоторыми исключениями), соответствующие хотя бы одному из следующих условий: доход от предпринимательской деятельности за предшествующий год более 800 млн рублей; сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, более 400 млн рублей.
- Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.
К сожалению, маленькие акционерные общества не смогут воспользоваться этими поправками, их обязывает проводить аудит Гражданский кодекс и закон об АО.