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Новогодний подарок для бизнеса: подписан закон об отмене обязательного аудита для многих организаций

Подписан президентом и опубликован федеральный закон от 29.12.2020 № 476-ФЗ с поправками в закон об аудиторской деятельности. 

Согласно принятому документу, обязательный аудит обязаны будут проводить:

  1. Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
  2. Фонды в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 млн рублей.
  3. Организации (за некоторыми исключениями), соответствующие хотя бы одному из следующих условий: доход от предпринимательской деятельности за предшествующий год более 800 млн рублей; сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, более 400 млн рублей.
  4. Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.

К сожалению, маленькие акционерные общества не смогут воспользоваться этими поправками, их обязывает проводить аудит Гражданский кодекс и закон об АО.

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