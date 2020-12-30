Введут новые правила индексации дя пенсионеров, чтобы в новом году пенсия не была меньше, чем в предыдущем

Социальная доплата к пенсии в текущем году не будет меньше прошлогодней. Такая норма введена в Федеральный закон №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Федеральный закон № 473-ФЗ от 29.12.2020 с поправками в ст.12.1 вышеназванного закона подписал Владимир Путин.

Норма следующая:

В период с 1-го числа месяца проведения в текущем году индексации (корректировки) размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей статьи, до месяца проведения индексации (корректировки) размеров указанных денежных выплат следующего года пенсионеру выплачиваются денежные суммы, соответствующие размеру произведенной в текущем году индексации (корректировки), но не менее денежных сумм, выплаченных пенсионеру в прошлом году.

Соответствующие поправки внесут и в Правила обращения за соцвыплатой (ФСД). Проект подготовлен Минтрудом и опубликован на федеральном портале.

Новые правила позволят сохранять к выплате суммы индексации пенсий, ЕДВ предыдущего года, если они превышают суммы индексации соответствующих выплат текущего года.

Таким образом, сохранению будет подлежать разница между суммой индексации текущего и предыдущего годов.