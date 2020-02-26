В этом году многие пенсионеры с маленькой пенсией, ожидавшие прибавки в январе, были сильно разочарованы.

СМИ писали о разных пенсионерах из разных регионов, которые получили копеечную прибавку. Как же так? Ведь в прошлом году Президент велел пересмотреть порядок индексации и соцдоплат для тех, у кого пенсия не дотягивает до прожиточного минимума.

И вот наступил 2020 года, а все вернулось на круги своя. Разве такое может быть? Неужели поправки, инициированные Президентом, в 2020 году уже не работают?

Поправки работают. Но есть некоторые нюансы. В этой статье объясняем — почему так произошло.

Индексация-2019

В январе 2019 года пенсии проиндексировали на 7,05 %. Но некоторым пенсионерам не добавили ни копейки. Как так? Люди возмущались.

Впрочем, отметим, что такая ситуация возникла не впервые. Каждый год пенсионеры с маленькой пенсией сталкивались с подобным.

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Причина заключается в доплате до прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Она бывает федеральная (ФСД) и региональная (РСД).

ПФР индексирует маленькую пенсию, а она все равно оказывается меньше ПМП. В этом случае ее доводят до размера ПМП. Наступает следующий год, пенсию вновь индексируют, а она снова не дотягивает до ПМП. Ее вновь доводят до размера ПМП. И если ПМП из года в год повышается незначительно, а то и вовсе не повышается, пенсионер никакой прибавки не получает.

Пример: Пенсия пенсионерки Сидоровой из Липецкой области в 2018 году была 7 000, а ПМП в регионе — 8 620. Поэтому в 2018 ей платили 8 620. Наступает 2019 год. Индексация на 7,05% Пенсионерка ждет прибавки. Но увы. Ее пенсия действительно повышается до 7 493,50 (7 000 * 1,0705). Но она по-прежнему не дотягивает до ПМП, который в 2019 году составляет все те же 8 620. В итоге женщине вновь приходит пенсия в размере 8 620, как и в прошлом году. Прибавка 0. А ведь она ожидала повышения на 7,05 %

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Граждане чувствуют себя обманутыми.

Очередная волна возмущения началась в начале 2019 года. В дело вмешался Президент Владимир Путин.

В послании Федеральному собранию он заявил, что индексация пенсий должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера.

Путин потребовал немедленно восстановить справедливость. И закон быстро был принят.

Пример: По новой схеме пенсионерка Сидорова, о которой говорилось выше, получила-таки доплату. На начало 2019 ее пенсия была 7 000, а ПМП в регионе — 8 620. Поэтому сначала надо высчитать ФСД. Она составит 1 620 (8 620 — 7 000). Затем пенсию индексируют до 7 493,50 (7 000 * 1,0705). Потом проиндексированную пенсию суммируют с ФСД и получается 9 113,50 (7 493,50 + 1 620). Это на 493,50 больше, чем по старому способу.

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Отлично!

И вот наступает 2020 год. Давайте посчитаем, какую пенсию в этом году получит пенсионерка Сидорова.

Индексация-2020

Индексация в 2020 году ПФР производит все по тем же измененным правилам: сначала высчитывается ФСД, а уже потом эта доплата суммируется с проиндексированной пенсией.

Повышение произвели на 6,6%.

Пример: Как помним, на начало 2020 года у пенсионерки Сидоровой из Липецкой области пенсия была 7 493,50. ПФР высчитывает ФСД, вычитая пенсию из ПМП. А ПМП в 2020 году в Липецкой области точно такой же, как и в 2019, и как и в 2018 — 8 620. То есть по расчету региональных властей жизнь для пенсионеров не дорожает уже несколько лет. ФСД = 8 620 — 7 493,50 = 1 126,50 руб. Проиндексированная пенсия = 7 988,07 (7 493,50 * 1,066). Итого пенсия в 2020 году 7 988,07 + 1 126,50 = 9 114,57 руб. А в 2019 году пенсия была 9 113,50 руб. То есть пенсионерка получила прибавку в размере 1 руб. 07 коп.

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Шок, разочарование, обида...

Обида

Пенсионеры не понимают, что происходит. В прошлом году им обещали, что благодаря новому правилу индексации, введенном Президентом, прежних ситуаций с нулевым повышением больше не будет.

«Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате, эти граждане должны получить прибавку», — обещал тогдашний глава Минтруда Максим Топилин.

И вдруг пенсионеры снова остались без прибавки. Их гложет обида.

Так, жительница Челябинска отправила Президенту Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

После индексации на 6,6%, размер ее пенсии увеличился на 1 рубль и 10 копеек.

По словам пенсионерки, она 33 года проработала учителем английского языка в школе и ей назначили пенсию всего в 7 200 рублей. В текущем году с учетом соцдоплаты она составила 9 225 рублей.

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«Лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей», — заявила женщина, добавив, что заплатила 81 рубль, чтобы отправить письмо в Кремль.

Почему так произошло

Объясняем. Все дело в незначительном росте ПМП (прожиточного минимума пенсионера).

Проследить динамику его роста и стагнации можно в таблице, которую мы ежегодно делаем для вас:

В некоторых регионах ПМП не повышался уже 2 года. При этом есть регионы, в которых прожиточный уровень пенсионера стоит на месте уже 3 — 4 года.

Так, например, в Татарстане последний раз рост ПМП наблюдался в 2017 году. А в таких регионах как Белгородская область, Адыгея, Удмуртия, Чукотский округ ПМП не растет с 2016 года.

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То есть по сути существенную прибавку по новому порядку индексации малоимущие пенсионеры ощутили лишь один раз. Уже в следующем году они снова остались без прибавки.

Впрочем, справедливости ради отметим, что если бы порядок индексации не поменяли, то наша пенсионерка Сидорова из Липецкой области сейчас получала бы меньше.

Для наглядности составим таблицу:

Год Пенсия по старому способу индексации Пенсия по новому способу индексации 2019 8 620 9 113,50 2020 8 620 9 114,57

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Конечно пенсионерке Сидоровой обидно, что она почти не получила прибавку в 2020 году. Но все же, не поменяй власти способ индексции, она бы сейчас получала на 500 руб. меньше.

А что в 2021?

В 2021 году индексация пенсий должна быть на 6,3 % (такой показатель заложен в законе).

Предположим, ПМП в Липецкой области вновь останется на уровне 8 620 руб.

Тогда у нашей пенсионерки пенсия составит (8 620 −7 988,07) + 7 988,07 * 1,063 = 9 123,25 руб.

То есть прибавка к пенсии в 2021 году составит 8 руб. 68 коп.

Но это при условии, что ПМП не будет увеличен. Если он вырастет, то вырастет и прибавка к пенсии.