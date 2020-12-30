Отделения Сбербанка в праздники будут работать, но не все

Сбербанк выложил на своем сайте график работы отделений в новогодние праздники. С 1 по 8 января будут работать только дежурные офисы.

31 декабря все отделения работают как обычно, но закроются на час раньше.

С 1 по 8 января будут работать только дежурные офисы. Которые из них дежурные, можно посмотреть здесь.

9 января — так как это суббота, то в этот день работают те отделения, которые работают в субботу.

То же самое и для 10 января — работают отделения, работающие в воскресенье.

При этом, на сайте пишут, что «режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте». Для уточнения советуют звонить в службу поддержки,

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.

В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.