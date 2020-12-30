Всех пчел посчитают: подписан закон о пчеловодстве

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о пчеловодстве.

Теперь прописаны новые понятия: «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья». Кроме того, в законе указаны задачи развития пчеловодства и полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Документ разрешает использование для пчеловодства земель сельскохозяйственного назначения и других земель, если пчеловодство допускается их режимом. Требования к размещению пасек будет устанавливать Минсельхоз. При этом закон запрещает располагать пчеловодческую инфраструктуру на земельных участках, которые были использованы для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также пунктов захоронения радиоактивных отходов.

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Согласно документу, учет пчел будет осуществляться в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку в порядке, установленном субъектом РФ, будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. При этом ветеринарные правила содержания пчел будут утверждаться Минсельхозом.

Проект закона был внесен в Госдуму в июне этого года. Поводом для его разработки стала массовая гибель пчел в ряде регионов летом 2019 года. В первом чтении законопроект содержал прямую норму о запрете на применение пестицидов и агрохимикатов первого класса опасности для обработки энтомофильных растений. Также в нем был прямой запрет на применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов в зонах интенсивного лета пчел и на расстоянии до 5 километров от границ таких зон. В итоговый документ данные нормы не вошли.