Президент Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

Правительство теперь наделено правом устанавливать планку колебания цен на социально значимые продукты питания, при превышении которой возможно введение государственного регулирования цен.

Ранее Правительство могло воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.

9 декабря Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. 16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Предельные розничные цены на сахар составят 46 руб. за 1 кг, на масло — 110 руб. за 1 литр.

Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти.

По материалам ТАСС.